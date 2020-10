Sucesso da França passa por travar Modric

Frente a Portugal, França interrompeu uma série de 11 encontros seguidos a marcar. Mas, hoje, na visita à Croácia, o selecionador Didier Deschamps garante que os Bleus pretendem mostrar argumentos no ataque e anular uma peça-chave dos croatas. “Modric é um jogador muito importante. Com ele em campo a Croácia é muito forte, pois ele controla bem todos os momentos do jogo. Dá incentivo a toda a equipa e a Croácia chegou à final do Mundo muito graças a Modric”, destacou.

Além disso, o selecionador, de 51 anos, revelou que irá continuar a testar várias soluções na formação gaulesa. “Considero que os meses de setembro, outubro e novembro são a altura ideal para fazer algumas escolhas diferentes. Para ver como os jogadores se comportam antes do Europeu, em 2021. Amanhã [Hoje] vamos ter um bom desafio pela frente com a Croácia”, explicou Deschamps, que conta com todos os jogadores, já que todos os testes à Covid-19 realizados ao grupo deram negativo. Para já, a França segue na 2ª posição do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações e Deschamps tenta repetir o triunfo da primeira volta perante a Croácia.

Bancadas com 7 mil adeptos

No confronto de hoje em Zagreb irão estar presentes 7 mil adeptos no estádio. Didier Deschamps aplaudiu o facto de poder haver público na partida: “Que existam 7 mil pessoas é muito bom para os jogadores. Não vou entrar no debate sobre a decisão das autoridades de saúde. Vemos pelo lado bom”, vincou.