Suíça anuncia lista dia 27

O selecionador da Suíça, Vladimir Petkovic, vai anunciar a lista de convocados para a final four da Liga das Nações na próxima segunda-feira, dia 27. Entre os eleitos do adversário de Portugal no jogo das meias-finais, que será disputado no Estádio do Dragão, estará o benfiquista Haris Seferovic, melhor marcador do campeonato, com 23 golos.

No que diz respeito às outras duas seleções presentes na fase final da Liga das Nações, destaque para a Holanda, que dá hoje a conhecer os 23 escolhidos de Ronald Koeman. A Inglaterra, que vai defrontar os holandeses na outra meia-final, divulgou, no dia 17, uma pré-convocatória com 27 futebolistas, que será reduzida a 23 na próxima segunda-feira.