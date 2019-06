Tiago Brandão Rodrigues deseja "felicidades" à Seleção Nacional

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, desejou este sábado "felicidades" à seleção portuguesa para a Liga das Nações, que se disputa em Guimarães e Porto, a partir de quarta-feira."Vai ser uma importante semana futebolística em Portugal, com quatro seleções a celebrarem a fase final da Liga das Nações. As maiores felicidades para a seleção portuguesa", afirmou o governante, à margem de uma cerimónia na Escola de Judo Nuno Delgado, no município lisboeta de Odivelas.No Dia da Criança, mas também "dia do respeito", Brandão Rodrigues quis associar-se à escola de judo do medalhado atleta olímpico português, na qual viu "quase mil crianças numa cerimónia de graduação a dizerem não à violência e sim ao desporto".O papel do ministério, assinalou, é o de continuar a promover "a prática desportiva saudável, sem nenhum tipo de sinal de violência, dentro e fora dos espetáculos desportivos", lembrando que o campeonato já terminou, mas ainda vai decorrer a Liga das Nações.Por esse evento, que espera que "se afirme como uma grande competição continental", felicitou "a Federação Portuguesa de Futebol, pela capacidade organizativa, e as cidades de Guimarães e Porto", dando ainda "as boas vindas aos adeptos" de Suíça, Holanda e Inglaterra.Portugal, campeão europeu em título, defronta a Suíça nas meias-finais da edição inaugural da Liga das Nações, em 05 de junho, no Estádio do Dragão, no Porto, enquanto Inglaterra e Holanda se defrontam no dia seguinte, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com a final a estar marcada para 09 de junho.