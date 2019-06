Todos à disposição de Fernando Santos no derradeiro treino

Portugal realizou, na manhã desta terça-feira, o derradeiro treino antes da partida com a Suíça, esta quarta-feira, referente às meias-finais da Liga das Nações.Novamente no relvado do Bessa, estádio que tem servido de quartel para a seleção nacional, Fernando Santos orientou o último teste antes do arranque da competição, com todos os 23 jogadores fisicamente aptos para ir a jogo diante dos helvéticos.Desse lote, apenas João Cancelo inspira alguns cuidados, ele que foi operado recentemente ao nariz. O lateral-direito já se treina sem máscara desde segunda-feira, mas ainda trabalhou com um penso de proteção, esta terça, algo que não deverá ser, ainda assim, impeditivo.A única baixa para o duelo com a Suíça será, recorde-se, Danilo, que foi expulso no erradeior encontro da fase de grupos, diante da Polo ia.De resto, os primeiros 15 minutos do apronto foram abertos à comunicação social e foram passados com o habitual 'meeinho', ficando tudo o resto mantido em segredo.