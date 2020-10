Treino e conferência da Seleção Nacional mudados para a tarde

A conferência de imprensa de Fernando Santos e um jogador, bem como o derradeiro treino de preparação para o jogo desta quarta-feira com a Suécia, foram alterados da manhã para a tarde. Inicialmente, estes compromissos seriam às 10h15 e 11 horas, respectivamente, e agora vão realizar-se às 17 (sessão de trabalho) e 19 horas (antevisão da partida).





Esta foi a única informação prestada pela Federação Portuguesa de Futebol, sendo que não foi dada a explicação para o facto de os eventos em causa terem sido adiados para a tarde.Recorde-se que, durante esta concentração para o triplo compromisso com Espanha, França e Suécia, já houve um treino reagendado desta forma - antes do jogo com a Espanha -, na altura devido ao facto de José Fonte ter acusado positivo à Covid-19.