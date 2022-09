Três baixas na Alemanha

Manuel Neuer e Goretzka testaram positivo à Covid-19 e foram dispensados da seleção alemã, que enfrenta amanhã a Hungria em Leipzig e depois a Inglaterra, em Wembley, no dia 26. Para recompor o trio de guarda-redes, o selecionador Hans Flick convocou Oliver Baumann (Hoffenheim). Horas mais tarde, Julian Brandt também se viu forçado a deixar o estágio da ‘Mannschaft’, mas por apresentar sintomas gripais. Maximilian Arnold, médio do Wolfsburgo, foi o escolhido para ocupar o lugar do jogador do Dortmund.