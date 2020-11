Trincão esperou por Griezmann após o jogo

Este encontro acabou por ter em ação vários jogadores que se conhecem bem, já que alinham no mesmo clube. Ainda assim, no final do encontro, a desilusão apoderou-se dos jogadores portugueses que se dirigiram para o balneário após terem felicitado os rivais gauleses pela vitória na Luz. Quem fez o compasso de espera e ficou um pouco mais tempo no relvado foi Francisco Trincão. O extremo, de 20 anos, esperou por Antoine Griezmann, já que ambos são companheiros no Barcelona. O ex-Sp. Braga deu um abraço ao avançado francês, trocando algumas impressões por um pequeno instante.

De resto, várias foram as ocasiões em que Trincão e Griezmann disputaram lances entre si neste duelo no Estádio da Luz.