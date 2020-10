UEFA altera local dos jogos em casa de Arménia e Azerbaijão

As seleções da Arménia e do Azerbaijão vão disputar os próximos jogos em casa na Liga das Nações na Polónia e na Albânia, respetivamente, devido ao conflito armado no território de Nagorno-Karabakh, anunciou hoje a UEFA.

A UEFA alegou "razões de segurança" para justificar a alteração do local dos jogos, após "uma avaliação da situação na Arménia e no Azerbaijão, tendo em consideração os mais recentes desenvolvimentos" do conflito.

A Arménia, que deveria receber no domingo a Geórgia, em Erevan, vai jogar em Tychy, na Polónia, enquanto o Azerbaijão, cujo encontro com Chipre estava previsto para ser disputado em Baku, na terça-feira, deslocar-se-á a Elbasan, na Albânia.

O conflito entre os dois países pela disputa da região de Nagorno-Karabakh arrasta-se há três décadas e agudizou-se no final de setembro, com a eclosão de combates entre as forças militares do Azerbaijão e as forças separatistas apoiadas pela Arménia.

O enclave de Nagorno-Karabakh fica situado no interior do território do Azerbaijão, mas é controlado por forças étnicas arménias desde 1994, numa guerra separatista que foi desencadeada três anos após a dissolução da antiga União Soviética.