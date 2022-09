Vaclav Cerny: «Temos de ter muita calma com a bola»

Vaclav Cerny foi ontem o rosto do otimismo da seleção checa para o jogo com Portugal. "Estamos a preparar-nos física e mentalmente. Já analisámos , em vídeo, o que queremos fazer e aquilo que podemos esperar do adversário", disse o extremo de 24 anos, dando depois a ‘receita’ para poder aproximar os checos de um resultado positivo. "Já defrontámos Portugal no verão e há detalhes que podemos melhorar. Temos de ter muita calma com a bola na nossa posse e valorizar esse momento do jogo, além de sermos capazes de criar e finalizar situações de golo", vincou o jogador do Twente.