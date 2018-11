«Vou dar-te dois penáltis na 2.ª parte»: A frase do árbitro que gerou revolta na Turquia

Marcus Berg fez 'estalar o verniz' ao revelar uma conversa polémica com o árbitro Istvan Kovacs. No final do embate entre Turquia e Suécia, que os suecos acabaram por vencer 1-0, em jogo a contar para a Liga das Nações, o avançado da formação nórdica garantiu que o juíz romeno lhe ofereceu... dois penáltis durante a partida."Ao intervalo fui falar com o árbitro para protestar um penálti que ele não assinalou sobre mim. Fiz-lhe ver o meu ponto de vista e ele respondeu: ‘Vou ver as imagens e se estiver errado no lance que reclamas, vou dar-te dois penáltis na segunda parte", afirmou Berg ao jornal sueco 'Aftonbladet'.As afirmações estão a gerar a polémica e a Federação Turca está a ponderar protestar o encontro. A verdade é que os suecos venceram o encontro com um golo de Andreas Granqvist (71'), na conversão de um penálti, depois do árbitro István Kovács ter assinalado uma falta sobre... Marcus Berg.