William Carvalho: «Seleção está pronta para mais um jogo difícil»

William Carvalho mostrou-se convicto que Portugal vai dar uma boa resposta no jogo de sábado com Itália e conquistar os 3 pontos."A equipa está bem. Tem trabalhado bem. Está pronta para mais um jogo dificil. Portugal vai entrar para ganhar como em todos os jogos", disse o médio.William Carvalho reconheceu a boa adaptação e entrega dos jogadores com menos experiência de seleção, frisando que "têm trabalhado muito bem", e disse não ter preferência na posição que ocupa em campo."Estou aqui para ajudar a equipa seja em que posição for", sustentou, acrescentando que Portugal está consciente das dificuldades uma vez que Itália "tem grandes jogadores e uma grande história e é sempre uma seleção muito difícil".O jogador do Betis não mostrou preocupação pelo ambiente que os adeptos italianos possam proporcionar: "Temos de nos concentrar e fazer o nosso trabalho".O encontro de sábado está agendado para as 20h45 locais (19:45 em Lisboa) e terá arbitragem do holandês Danny Makkelie.Portugal necessita apenas de um empate para se qualificar para a 'final four' da Liga das Nações, mas mesmo uma derrota em Milão poderá ser retificada três dias mais tarde, quando receber a lanterna-vermelha e já despromovida Polónia, em Guimarães.