Witsel destaca fome de títulos

A outra meia-final da atual edição da Liga das Nações colocará frente a frente Bélgica e França, num duelo marcado pela rivalidade histórica entre os dois países. Na antevisão ao jogo de amanhã em Turim, Axel Witsel garantiu que a seleção belga chega à competição com fome de títulos. “Não podemos comparar a Liga das Nações com o Europeu ou o Mundial, mas é um troféu que está a ser disputado por quatro grandes nações do futebol e, se o conseguirmos vencer, será um grande feito para este grupo. A nossa equipa é apontada como uma geração de ouro e queremos um título”, defendeu o ex-médio do Benfica.

Além disso, Witsel lembrou a derrota da Bélgica frente à França, nas ‘meias’ do Mundial’2018, deixando claro que não vê o desafio de como uma desforra. “Não será uma vingança de 2018. É uma meia-final da Liga das Nações. Não precisamos de motivação extra. De qualquer forma, sempre que encontramos a França é um jogo muito especial. Foi ainda mais em 2018. Mas não estamos obcecados com o passado”, explicou.

Na seleção francesa, foram os irmãos Lucas e Theo Hernández a dar voz à confiança da equipa de Deschamps. “Teremos pela frente um adversário difícil, mas queremos deixar uma boa imagem após o Euro’2020 abaixo das expetativas”, frisaram. Ambos os jogadores podem tornar-se na primeira dupla de irmãos a jogar junta na seleção desde 1972, situação que mereceu palavras de Lucas. “É um orgulho e prazer estar aqui com o meu irmão. Nem sonhávamos com isto”, confessou.