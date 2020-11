Zlatko Dalic: «Estou certo de que a Croácia vai voltar a ser forte e competitiva»

Zlatko Dalic, selecionador da Croácia, reagiu esta terça-feira à derrota (2-3) diante de Portugal na 6.ª e última jornada do grupo 3 da Liga A, resultado que ainda assim permitiu a manutenção dos vice-campeões mundiais na principal divisão da mais recente prova da UEFA.





"Dou os parabéns aos meus jogadores pela entrega e luta no jogo. Conseguimos a manutenção na liga A, mesmo sem jogar sempre bem. Houve um erro do guarda-redes no final, mas são coisas que acontecem no jogo. Dou os parabéns a Portugal também", afirmou Zlatko Dalic, em declarações no final do encontro."Estou certo de que a Croácia vai voltar a ser competitiva e forte novamente. Precisamos um pouco mais de tempo e posso garantir que vamos estar melhor na qualificação para o Mundial2022.""Foi o primeiro grande jogo a sério do nosso guarda-redes, mas estou contente. Hoje, estivemos bem a defender e a atacar na segunda parte", terminou.