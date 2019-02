Portugal já conhece adversários na fase de grupos do Mundial sub-20

- Se Portugal ficam em primeiro lugar no Grupo F, continuará a jogar no mesmo local. Recorde-se que passam aos oitavos-de-final os dois primeiros de cada grupo, mais os quatro melhor terceiros.

- O estádio Miejski, em Bielsko-Biala, tem capacidade para 15.076 espectadores.

- Todos os encontros da Seleção Nacional na primeira fase serão disputados em Bielsko-Biala, no sul da Polónia, junto à fronteira com a República Checa e Eslováquia.

- Portugal vai disputar o primeiro jogo com a Coreia do Sul, a 25 de maio (17h00); o segundo com Argentina, a 28 (17h00) e o terceiro com a África do Sul, a 31 do mesmo mês (19h30).



- Grupo F: PORTUGAL, Coreia do Sul, Argentina, África do Sul.

- Grupo E: Panamá, Mali, França, Arábia Saudita.

- Grupo D: Qatar, Nigéria, Ucrânia, Estados Unidos.

- Grupo C: Honduras, Nova Zelândia, Uruguai, Noruega.

- Grupo B: México, Itália, Japão, Equador.

- Grupo A: Polónia, Colômbia, Taiti, Senegal.



- Está a ser explicado o funcionamento do sorteio, que vai começar dentro de instantes.



- Os apresentadores da cerimónia dão as boas-vindas à mascote, que entrega uma bola a Fernando Couto. Bebeto entra com o troféu.

- Fatma Samoura, secretária geral da FIFA, está em palco.

- Está a falar o presidente da câmara de Gdynia.

- Neste momento fala o presidente da federação polaca de futebol.

Not long to go until the #U20WC Poland 2019 draw



Here’s a reminder of the pots:

Pot 1:

Pot 2:

Pot 3:

Pot 4: pic.twitter.com/JMc61QMRJ0 — FIFA.com (@FIFAcom) 24 de fevereiro de 2019

