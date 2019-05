Itália já está nos oitavos de final

A Itália é a primeira seleção a assegurar a passagem aos oitavos de final do Mundial sub-20, que está a decorrer na Polónia, objetivo que também já foi quase alcançado pelo Senegal.A segunda jornada do grupo B ditou que a Itália, vencedora do Equador por 1-0, já não sairá do grupo dos apurados. No grupo A, o Senegal também somou segunda vitória, agora contra a Colômbia (2-0), só que ainda pode cair para terceiro, com uma conjugação de resultados altamente inverosímil.A Itália, terceira no Mundial Coreia2017, está sempre entre os favoritos e hoje teve a vida facilitada pela expulsão, antes do intervalo, de Jackson Porozo. Andrea Piamonti, avançado do Frosinone, fez o golo transalpino, aos 14 minutos.Podia ter sido outro o resultado, não fosse o desacerto de Leonardo Campana, que falhou uma grande penalidade para os equatorianos.O Japão bateu o México, por claros 3-0, e está bem posicionado para seguir em frente. Com o empate da primeira jornada (1-1 com Equador), passa a ter quatro pontos, contra um do Equador.No grupo A, goleada de 5-0 da Polónia ao Taiti, que assim fica virtualmente afastado da prova. Tudo está ainda em aberto, mas a Colômbia deu um passo atrás nas suas pretensões, ao perder com o Senegal.Com seis pontos, o Senegal tem agora pela frente um jogo que deve ser de eliminação direta, já que a outra vaga ainda tem a Colômbia como favorita, face às debilidades de Taiti.Colômbia e Polónia estão com três pontos, pelo que, em última análise, poderá haver um empate triplo, decidido pela diferença de golos.