Baterias recarregadas para conquistar o sonho

A Seleção Nacional de sub-20 viveu uma verdadeira odisseia no caminho até à Polónia, mas por fim já está em Bielsko-Biala, cidade que servirá de ‘caixa-forte’ à comitiva na fase de grupos do Mundial, que arranca já amanhã. Como demos conta, Portugal ficou na segunda-feira retido em Frankfurt, devido ao mau tempo, e por esse motivo só tocou solo polaco já ao final da tarde de ontem. A preparação para o embate com a Coreia do Sul (sábado, às 14h30) sofreu assim um revés, uma vez que, naturalmente, o treino que estava previsto para a tarde não se realizou.

Sem tempo a perder

Contrariedades à parte, é hora de meter mãos ao trabalho. O selecionador Hélio Sousa orienta hoje de manhã o primeiro treino, nos arredores da cidade, e de seguida o grupo de trabalho vai visitar o Miejski, estádio dos duelos com os sul-coreanos, Argentina (dia 25) e África do Sul (28). Ao final do dia, todos estão convocados para uma ação de formação sobre arbitragem e integridade, organizada pela FIFA.



Locais têm ordens para ficar em casa



Para além dos adversários, também o clima promete ser inimigo, tanto que Portugal enfrentou de novo um temporal. Aliás, à população local foi enviada uma mensagem que alertava para a "forte chuva e tempestade, com risco de falha de energia e cheias". "Quando possível, fique em casa", aconselhou-se. Logo é de crer que o estado dos relvados possa afetar o Mundial, algo sublinhado por Zbigniew Boniek, ex-jogador polaco, à FIFA: "Espero que o tempo não traga surpresas. Pode perturbar ou adiar jogos."