Diogo Costa realiza primeiro treino antes do jogo com a Argentina

O guarda-redes Diogo Costa realizou esta segunda-feira o primeiro treino pela seleção portuguesa de sub-20, em Ligota, na Polónia, na véspera do jogo com a Argentina, da segunda jornada do grupo F do Mundial2019.O guarda-redes do FC Porto juntou-se à comitiva lusa no domingo à noite, depois de ter estado ao serviço da equipa portista, que no sábado disputou a final da Taça de Portugal, com o Sporting, que os dragões perderam no desempate por grandes penalidades.Com a chegada de Diogo Costa, o treinador Hélio Sousa teve à disposição todos os 21 jogadores que foram chamados para o Mundial, além do guarda-redes Ricardo Silva, que vai regressar a Portugal na quarta-feira, dia seguinte ao jogo com a Argentina.Nos 15 minutos de treino abertos aos jornalistas, todos os atletas treinaram sem limitações, realizando exercícios de aquecimento e trabalho com bola.Após o apronto, Hélio Sousa e Gedson Fernandes vão fazer a antevisão do encontro com os argentinos, marcado para terça-feira, a partir das 17:00 (hora de Lisboa), no Estádio Municipal de Bielsko-Biala.Na primeira jornada do grupo F, a seleção portuguesa venceu por 1-0 a Coreia do Sul, com um golo de Francisco Trincão, enquanto a Argentina bateu a África do Sul, por 5-2.