Florentino: «Não é por ter jogado no Benfica que me sinto melhor ou superior aos outros»

O médio Florentino afirmou esta quinta-feira que a seleção portuguesa de futebol de sub-20 se sente "motivada pela responsabilidade" e expetativas criadas em redor da equipa que vai disputar o Mundial da categoria, na Polónia."Queremos representar da melhor maneira o nosso país. Temos um passado bom, mas isso traz mais responsabilidade e mais trabalho. Queremos manter o nosso nível. Vamos fazer de tudo para entrar da melhor maneira neste primeiro jogo", afirmou, em conferência de imprensa.Florentino falava na antevisão do jogo com a Coreia do Sul, que marca a estreia da equipa das quinas no Grupo F do Mundial, no sábado, em Bielsko-Biala, tendo assegurado que esta geração de jogadores lusos, nascidos em 1999, não se sente pressionada pelas conquistas do Europeus de sub-17, em 2016, e sub-19, no ano passado."A responsabilidade motiva-nos. Se não houvesse essas expectativas, se calhar vínhamos mais relaxados. Só mostra a qualidade de Portugal. Esta equipa tem capacidade para ir longe", referiu, antes de destacar a "qualidade coletiva e individual" dos sul-coreanos.O médio do Benfica desvalorizou ainda as contrariedades por que Portugal tem passado nos primeiros dias na Polónia, primeiro com o atraso na chegada ao país e, depois, com o facto de a equipa hoje ter treinado num campo sintético."Isso não vai influenciar em nada o nosso jogo. Vamos entrar focados", garantiu.Aos 19 anos, Florentino chega ao Mundial'2019 após uma época em que foi lançado na equipa principal do Benfica, pelo qual conquistou o título de campeão, mas confessou não querer "parar por aqui" e manifestou a ambição de continuar a "conquistar coisas"."Não é por me ter estreado a titular no Benfica que me sinto melhor ou superior aos outros. Tenho de mostrar o meu valor dentro de campo. Este torneio é uma boa projeção para os jovens jogadores, para os ajudar a entrarem nas equipas A. Sabemos que, sem os nossos colegas, não conseguimos nada", observou.'Tino', como é conhecido entre os companheiros, abordou ainda a chamada de João Félix, seu colega no Benfica, à seleção principal, que vai disputar a Liga das Nações."A chamada do João Félix só demonstra a qualidade desta geração. Espero que ele desfrute. Ele sabe a qualidade que tem e espero que o seu potencial venha ao de cima", rematou.Portugal estreia-se no Grupo F do Campeonato do Mundo de sub-20 no sábado, diante da Coreia do Sul, às 14:30 (em Lisboa), num encontro que, segundo a organização da prova, terá uma assistência entre 8.000 e 10.000 espetadores.Ainda no Grupo F, a seleção portuguesa defrontará a Argentina, na terça-feira, e África do Sul, em 31 de maio, sendo que as três partidas da fase de grupos serão disputadas em Bielsko-Biala.Os dois primeiros classificados de cada um dos seis grupos do Mundial2019 e os quatro melhores terceiros seguem para os oitavos de final.