Gedson admite estar a viver uma "época de sonho"

Gedson tem somado sucesso atrás de sucesso em 2018/19 e, depois de ter conquistado o título nacional pelo Benfica, o médio aponta a (ainda) mais ao serviço da Seleção Nacional sub-20, que procura sagrar-se campeã do Mundo, na Polónia."Posso dizer que vivo o melhor momento da minha carreira. É uma época de sonho, por tudo aquilo que aprendi. Aquilo que conquistei já está escrito. Agora tenho de olhar para esta competição e encará-la da melhor forma. Obviamente que queremos ganhar, mas não podemos pensar já na final sem primeiro alcançarmos os nossos objetivos, passo a passo", vincou o jogador de 20 anos, após o treino de Portugal, em Ligota, na antecâmara do jogo grande do grupo F diante da Argentina.Aliás, instando a comentar as caraterísticas da seleção sul-americana, Gedson avisou que este jogo será diferente do de estreia, frente à Coreia do Sul (vitória por 1-0). "São adversários completamente diferentes. A Argentina causará problemas que a Coreia não causou, mas estaremos preparados para dar uma boa resposta", apontou, rejeitando a ideia de uma final antecipada: "Qualquer jogo tem um grande de exigência elevado. Estamos numa competição de excelência, só as melhores selecções estão cá."