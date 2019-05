Hélio Sousa: «Vamos jogando final a final»

Portugal defronta já esta terça-feira a Argentina (17 horas), duelo encarado por muitos como o jogo grande do grupo F no Mundial sub-20. No entanto, Hélio Sousa rejeita a ideia de que este adversário será encarado de maneira diferente das demais seleções no caminho da Seleção Nacional."Jogamos todos estes jogos como se de finais se tratassem. O próximo jogo é sempre o mais importante. Vamos jogando final a final. A Argentina é uma equipa que nos vai trazer outro tipo de problemas, é uma das mais fortes deste grupo. Vêm de uma vitória, tal como nós. Sabemos que novo triunfo neste jogo nos dará uma vantagem grande para conseguir o apuramento para a próxima fase", assinalou, identificado semelhanças entre os dois conjuntos: "Eles têm muita raça e entrega máxima na disputa de qualquer bola, algo típico nas seleções sul-americanas. Mas nós também somos muito assim."Sem revelar se planeia fazer alterações ao último onze apresentado, Hélio sublinha que qualquer jogadores entre os 21 eleitos dá-lhe "toda a confiança do Mundo". A chegada do guarda-redes Diogo Costa, após ter estado ao serviço do FC Porto, é por isso encarado como "uma solução" e não uma dor de cabeça."Nunca nenhum destes jogadores foi um problema, mas sim sempre soluções. Até aqui tivemos três excelentes guarda-redes a trabalhar connosco [João Virgínia, Luís Maximiano e Ricardo Silva], agora temos quarto. Todos eles são muito equilibrados, qualquer um nos dá excelentes garantias de estarmos mais perto de vencer", rematou.