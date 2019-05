Miguel Luís: «Jogo com a Argentina é talvez o mais mediático do grupo»

Após a vitória na jornada inaugural do Mundial-sub20, diante da Coreia do Sul (1-0) , o ‘chip’ de Portugal virou-se de imediato para a Argentina. Miguel Luís acredita que o duelo de sábado (17 horas), entre as equipas teoricamente favoritas a alcançar a qualificação no grupo F, é "talvez o jogo mais mediático" nesta primeira fase."É mais uma partida que vamos encarar como a última, apesar de não termos ficado satisfeitos com a nossa exibição. Queremos emendar o que não fizemos tão bem com a Coreia do Sul e conquistar os três pontos", frisou o médio do Sporting, que havia merecido a confiança de Hélio para entrar no onze frente aos asiáticos.Ainda assim, o jogador de 20 anos rejeita a ideia de que esta será uma espécie de final antecipada do Mundial. "Creio que não é... Sabemos que são duas seleções históricas. A Argentina vai ser mais um teste difícil para nós", reforçou.