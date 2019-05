Mundial Sub-20: Portugal-Coreia do Sul, em direto

Jota protagoniza mais uma boa jogada de ataque da seleção portuguesa, mas desta vez a defesa da Coreia do Sul afasta o perigo.Cruzamento de Jun Choi a provocar alguns problemas à defesa portuguesa, mas o guarda-redes João Virgínia a travar o lance.Jota remata de longe à baliza coreana mas a bola é agarrada sem dificuldades pelo guarda-redes Jaeik Lee.- Começa o jogo. Sai a Coreia do Sul.Tudo pronto, a partida está prestes a começar!As equipa entram em campo. O hino de Portugal é o primeiro a ouvir-se.: João Virgínia, Diogo Dalot, Diogo Queirós (C), Diogo Leite, Rúben Vinagre, Florentino, Gedson Fernandes, Miguel Luís, Jota, Trincão e Rafael Leão.Suplentes: Mesaque Dju, Nuno Pina, Thierry Correia, Moura, Romain Correia, Pedro Neto, Pedro Martelo, Nuno Santos, Luís Maximiano e Diogo Costa.: Hélio Sousa: Kwangyeon Lee, Taehyeon Hwang, Jaeik Lee, Jisol Lee, Hyunwoo Kim, Jungmin Kim, Sejin Jeon, Kangin Lee, Jaehyeon Go, Youngwook cho e Jun Choi.Suplentes: K. h. Lee, Sehun Oh, Wonsang um, Jimin Park, Taejun Park, Hojin Jeong, Jusung Kim, Sangjun Lee, Seyun Kim e Minhsoo Choi.: Jungyong Chung.

Boa tarde. Portugal dá este sábado o pontapé de saída no Mundial Sub-20 defrontando a Coreia do sul, a partir das 14h30 no Estádio Miejski, Bielsko-Biala, na Polónia, em jogo do Grupo F, que pode acompanhar por aqui.A formação de Hélio Sousa é uma das favoritas à conquista do título. "Esta geração foi bicampeã europeia [sub-17 e sub-19, em 2016 e 2018] e esse feito foi pouco valorizado em Portugal, mas aceitamos. Somos uma das referências da Europa e do Mundo", afirmou o selecionador português dos sub-20."Temos um coletivo muito forte. Esta Seleção tem uma mentalidade fantástica e particularidades que outras não têm. Os jogadores não se sentem superiores ou melhores do que ninguém, mas sabemos que somos capazes e temos condições de vencer todos os jogos", sublinhou Hélio Sousa.