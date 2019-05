Portugal com todos os jogadores aptos na véspera da estreia no Mundial de Sub-20

Chuva brindou os trabalhos da Seleção de sub-20 na Polónia Chuva brindou os trabalhos da Seleção de sub-20 na Polónia

A seleção portuguesa de Sub-20 realizou esta sexta-feira o último treino antes da estreia no Mundial'2019, no sábado, diante da Coreia do Sul, num apronto no qual Hélio Sousa voltou a ter todos os jogadores à disposição.Em Ligota, a equipa das quinas preparou a partida frente aos sul-coreanos, desta vez sem qualquer contrariedade, ao contrário do que sucedeu na véspera, em que teve de treinar num campo sintético.Nos cerca de 40 minutos de sessão a que os jornalistas puderam assistir, o treinador Hélio Sousa contou com os 21 jogadores que trouxe para a Polónia, entre os quais o guarda-redes Ricardo Silva, que será substituído no grupo por Diogo Costa.O guardião do FC Porto juntar-se-á à comitiva lusa mais tarde, uma vez que está envolvido na preparação dos 'dragões' para a final da Taça de Portugal, com o Sporting, que se disputa no sábado, dia em que a seleção nacional de sub-20 defronta a Coreia do Sul, na estreia no grupo F.Já sem a chuva e o frio que se fizeram sentir em força na quinta-feira, todos os jogadores presentes treinaram sem limitações, começando por realizar exercícios com bola, antes de serem divididos em duas equipas, para a realização de um jogo em campo inteiro.Tal como sucedeu no primeiro apronto, realizado na quarta-feira, Hélio Sousa também voltou a dar especial importância aos lances de bola parada.Portugal estreia-se no Grupo F do Campeonato do Mundo de sub-20 no sábado, diante da Coreia do Sul, às 14h30 (hora de Lisboa), num encontro que, segundo a organização da prova, terá uma assistência estimada entre 8.000 e 10.000 espetadores.Ainda no Grupo F, a seleção portuguesa defrontará a Argentina, na terça-feira, e África do Sul, em 31 de maio, sendo que as três partidas da fase de grupos serão disputadas em Bielsko-Biala.Os dois primeiros classificados de cada um dos seis grupos do Mundial'2019 e os quatro melhores terceiros seguem para os oitavos de final.