Seleção Nacional dorme... com o 'inimigo'

A Seleção Nacional joga toda a fase de grupos em Bielsko-Biala, porém, ontem treinou-se em Ligota, uma vila a cerca de 15 quilómetros do Estádio Miejski. Para além disso, a comitiva nacional pernoita numa unidade hoteleira em Jaworze, outra pequena localidade nos arredores da cidade. Só que Portugal não está... sozinho.

É que, para além da equipa de Hélio Sousa, também a Coreia do Sul, precisamente o adversário de sábado, está alojada no referido hotel. Ora, como seria de esperar, e tal como Record testemunhou ontem, sucedem-se os encontros entre os jogadores e equipas técnicas das duas equipas nos corredores, ainda que a interação entre as partes não passe de tímidos cumprimentos. Como é lógico, as ‘teimas’ só se vão tirar dentro de campo, em Bielsko-Biala, mas desde já fica o aviso para Portugal: cuidado, as paredes têm ouvidos...