Selecionador sul-coreano elogia Portugal: «Todos os jogadores são de altíssimo nível»

O treinador da seleção sul-coreana de sub-20, Chung Jung-Yong, afirmou esta quinta-feira que Portugal "é uma das melhores equipas da Europa" e destacou a capacidade técnica e experiência do primeiro adversário no Mundial da categoria."A equipa de Portugal é muito forte. Têm excelente técnica e grande experiência. Todos os jogadores são de altíssimo nível, muitos jogam em equipas da Liga", afirmou o técnico, na antevisão da partida, marcada para sábado, em Bielsko-Biala, na Polónia.Chung Jung-Yong considerou que esta será "uma oportunidade muito boa" para os sul-coreanos, que vão tentar "dar o máximo em todos os jogos" do Grupo F, no qual estão inseridos juntamente com Portugal, Argentina e África do Sul."Portugal é uma das melhores equipas da Europa. A Argentina também está entre as melhores da América do Sul, assim como nós na Ásia. Esta vai ser uma oportunidade muito boa", analisou.Por outro lado, Jung-Yong manifestou a satisfação dos sul-coreanos em poderem participar num Mundial de sub-20: "Estamos muito honrados em participar nesta competição. É uma competição a que muitas pessoas assistem, por isso espero que os nossos jogadores também se divirtam".Já o capitão da Coreia do Sul, Hwang Taehyeon, disse que a sua seleção tentará "dar o melhor" frente a Portugal e, apesar da concorrência de portugueses e argentinos, deixou um 'aviso' aos oponentes."A seleção da Coreia também é muito poderosa. Se confiarmos em nós próprios, vamos ter um bom resultado", transmitiu.Portugal estreia-se no Grupo F do Campeonato do Mundo de sub-20 no sábado, diante da Coreia do Sul, às 14:30 (em Lisboa), num encontro que, segundo a organização da prova, terá uma assistência entre 8.000 e 10.000 espetadores.Ainda no Grupo F, a seleção portuguesa defrontará a Argentina, na terça-feira, e África do Sul, em 31 de maio, sendo que as três partidas da fase de grupos serão disputadas em Bielsko-Biala.Os dois primeiros classificados de cada um dos seis grupos do Mundial2019 e os quatro melhores terceiros seguem para os oitavos de final.