Trincão talhado para os grandes momentos

Trincão foi o primeiro herói dos sub-20 no Mundial, por ter apontado o golo da vitória frente à Coreia do Sul, e cimentou a propensão para ser decisivo nos grandes palcos. Por outras palavras, o extremo do Sp. Braga está com uma média de um golo por jogo em fases finais de provas internacionais jovens, um feito ao alcance de poucos. No ano passado, em seis jogos pelos sub-19, que fizeram de Portugal campeão europeu da categoria, o atacante festejou por cinco vezes (dois golos à Noruega e Ucrânia e um à Itália, na final). No último sábado, fez de novo o gosto ao pé diante dos asiáticos, naquele que foi o 80º golo de Portugal em Mundiais de sub-20.

Hora de recuperar

Trincão e os demais titulares na estreia - à exceção de Virgínia - fizeram banhos e massagens, ao passo que o restante plantel trabalhou sem limitações. Hélio e Gedson anteveem hoje o jogo com a Argentina.