FIFA diz que mais de 1,1 biliões de pessoas acompanharam final do Mundial

Mais de 1,1 biliões de pessoas acompanharam a final do Campeonato do Mundo, anunciou a FIFA em comunicado, dizendo que mais da metade da população do planeta manifestou interesse nesta competição."Um total de 3,576 biliões de pessoas - mais de metade da população mundial com mais de quatro anos de idade - acompanhou a competição", que decorreu no verão, diz a Federação Internacional de Futebol."O número de pessoas que assistiram pelo menos um minuto na sua televisão é de 3,2 biliões, enquanto cerca de 309,7 milhões de pessoas não assistiram a transmissões em casa, mas sim em espaços públicos, em bares ou restaurantes", acrescenta.Segundo a FIFA, 884,37 milhões de pessoas seguiram pela televisão a final, que a França venceu frente à Croácia (4-2), em 15 de julho, enquanto 231,82 milhões seguiram o jogo fora de casa ou em plataformas digitais.A FIFA diz ainda que a audiência média ao vivo foi de 191 milhões para os 64 jogos da 21.ª edição do Campeonato do Mundo, que decorreu na Rússia, entre 14 de junho e 15 de julho.