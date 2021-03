A seleção francesa, atual campeã do Mundo, inicia hoje a defesa do título, num ano em que será posta à prova em três grandes decisões: Europeu, final four da Liga das Nações e apuramento para o Mundial. A turma gaulesa sabe que terá de arregaçar as mangas e colocar em prática a melhor das suas versões para não defraudar as expectativas de um país inteiro, começando, primeiro, por entrar com o pé direito no Grupo D de apuramento para o Mundial 2022. A seleção ucraniana pode até nem ser dos adversários mais acessíveis, mas Didier Deschamps confia... nos ‘três mosqueteiros’.

"Não quero menosprezar o resto do grupo, mas quando se olha para as estatísticas, percebe-se que os golos e assistências deles [Mbappé, Griezmann e Giroud] foram o principal fator que nos permitiu chegar ao título mundial", afirmou o técnico da seleção francesa, sublinhando que esta turma ucraniana nada tem a ver com aquela que goleou (7-1) no particular realizado em outubro, jogo em que Schevchenko não pôde contar com diversos internacionais, por estarem infetados com a Covid-19.

Quanto ao timoneiro da seleção ucraniana, demonstrou muito respeito pelo adversário de hoje. "A França tem muito bons jogadores, especialmente na frente de ataque", referiu Andriy Shevchenko, aconselhando Ousmane Dembélé, que está de regresso à seleção francesa, a aproveitar o "talento" e a ter mais "paciência".