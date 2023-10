Austrália desiste de Mundial de 2034 e abre caminho à Arábia Saudita

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Austrália decidiu esta terça-feira abandonar a candidatura à organização do Mundial de futebol de 2034, reforçando a posição da Arábia Saudita, a favorita para acolher o evento.

"Investigámos a possibilidade de apresentar uma candidatura para acolher o campeonato do mundo da FIFA e, depois de considerar todos os fatores, decidimos não o fazer para a competição de 2034", escreveu a federação de futebol do país Football Australia, em comunicado.

Depois de anunciar que estava em conversações com a Austrália sobre uma candidatura conjunta para acolher o Campeonato do Mundo de 2034, a Federação Indonésia de Futebol apoiou finalmente, há dez dias, a candidatura da Arábia Saudita, que já era oficialmente apoiada pela Confederação Asiática de Futebol.

A data limite para a apresentação das candidaturas foi fixada pela FIFA para o dia de hoje.

Depois de ter designado no início de outubro Espanha, Marrocos e Portugal como anfitriões do Mundial de 2030, a FIFA lançou um convite à apresentação de candidaturas para a edição seguinte, limitando-o às confederações da Ásia e da Oceânia, de acordo com o princípio da rotatividade.

A Arábia Saudita, que já tinha em vista o Mundial de 2030, está atualmente a investir para se afirmar no futebol mundial, tal como os clubes do país, que este verão conseguiram atrair o francês Karim Benzema e o brasileiro Neymar.