Brasil goleia Bolívia com Everton a titular

O Brasil, única seleção que nunca falhou um Mundial de futebol, entrou esta madrugada a vencer nas eliminatórias sul-americanas para o Qatar'2022, ao bater em São Paulo uma 'frágil' Bolívia por 5-0.

Num jogo sem história, tal o domínio dos comandados de Tite desde o apito inicial, marcaram Marquinhos, aos 16 minutos, Roberto Firmino, aos 30 e 49, Carrasco, na própria baliza, aos 66, e Philippe Coutinho, aos 73.

O extremo benfiquista Everton foi titular nos 'canarinhos', que conseguiram a sua maior goleada de sempre a abrir uma qualificação, tendo sido substituído aos 59 minutos.



Na tabela classificativa, e após a primeira jornada, já estão em zona de apuramento as quatro seleções favoritas (Brasil, Colômbia, Uruguai e Argentina), as mesmas que se qualificaram diretamente para a Rússia, em 2018.

A segunda jornada da fase de qualificação sul-americana realiza-se na terça-feira, com a Argentina na Bolívia, o Uruguai no Equador, o Paraguai na Venezuela, o Brasil no Peru e a Colômbia no Chile.