«Candidatura ibérica ao Mundial’2030 está bem encaminhada, é algo inteligente e que nos dá força»

Miquel Iceta, Ministro da Cultura e do Desporto de Espanha, falou ao ‘AS’ sobre a candidatura ibérica ao Mundial’2030, frisando que é uma ideia "muito inteligente". Além disso, abordou também a renovação milionária de Mbappé pelo PSG e o projeto da Superliga, garantindo que é algo que compreende do ponto de vista financeiro."[Candidatura ibérica com Portugal?] Está bem encaminhada. Acredito que estamos muito bem posicionados e talvez nos favoreça o facto de não haver outra candidatura europeia. Pareceu-me muito inteligente, é algo que nos dá força".Questionado acerca da renovação de Mbappé pelo PSG, o espanhol confessou que esperava que o Real Madrid "conseguisse contratar" o avançado, e aproveitou para ‘avisar’ os parisienses. "Não podes confiar só no dinheiro, porque nem sempre ter muito te assegura o êxito. O PSG voltou a cair na Liga dos Campeões e o Real Madrid mostrou que vence mesmo sem Mbappé. Eu era dos que pensava que o iam conseguir contratar".Relativamente ao projeto da Superliga, Iceta optou por não se alongar muito, mas afirmou que até certo ponto, compreende a posição dos clubes ‘fundadores’: "O que eles pensam é: ‘Ou temos acesso a maiores rendimentos, ou chegará a um momento em que não vamos conseguir mais competir’. Mas claro que não se pode perder de vista o resto. Não me atrevo a fazer uma previsão sobre a decisão do Tribunal Europeu sobre esse conflito com a UEFA", rematou.