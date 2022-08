Candidatura ibérica ao Mundial'2030 pressionada a desistir

A UEFA e a FIFA iniciaram conversações com Portugal e Espanha para convencê-los a desistir da candidatura ibérica à organização do Mundial'2030 e apoiarem a candidatura sul-americana, composta por Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai."Não é um projeto de um governo ou de um povo, mas o sonho de um continente. Cumprem-se cem anos e o Mundial tem de voltar a casa, é mais do que motivo para a FIFA aceitar uma única candidatura, porque haverá mais possibilidades para outros continentes", sublinhou o presidente da CONMEBOL, Alejandro Domínguez.Recorde-se que o primeiro Campeonato do Mundo, realizado em 1930, decorreu no Uruguai e, curiosamente, a seleção anfitriã foi a vencedora.