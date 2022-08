Conmebol lança candidatura ao Mundial'2030 para combater a de Portugal e Espanha

A CONMEBOL, confederação que gere o futebol sul-americano, anunciou esta terça-feira a candidatura ao Campeonato do Mundo de 2030 assim como o logótipo que deverá passar a celebrizar o evento caso este seja escolhido, em 2024.Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai querem fazer valer o peso do centenário da primeira prova de seleções a nível mundial, organizada pela FIFA, que decorreu em 1930, precisamente em solo uruguaio. A competição acabou na altura por ser conquistada pela equipa celeste.Portugal e Espanha já anunciaram uma candidatura ibérica e deverá ser o grande concorrente da CONMEBOL. Por outro lado, existirão também as candidaturas de Marrocos, a solo, assim como uma candidatura conjunta de Roménia, Grécia,Bulgária e Sérvia. A China equaciona a organização daqui por oito anos.Do lado sul-americano, o presidente da CONMEBOL garante tratar-se de "o sonho de um continente"."É o sonho de um continente. O sonho de uma cidade uruguaia partilhado por outras três cidades. A América do Sul entende que o futebol tem de reconhecer e não contestar. Haverá mais Mundiais, mas os 100 anos só serão cumpridos uma única vez e nessa teremos que voltar a casa. É motivo mais do que suficiente para a FIFA aceitar que se trata de uma candidatura única. Com o passar dos anos haverá outras possibilidades para os outros continentes", afirmou Alejandro Domínguez.