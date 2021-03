Confiança húngara até dá jeito a Paulo Sousa

Paulo Sousa está em contagem decrescente para se estrear no comando técnico da seleção polaca, que visita amanhã a Hungria, em jogo referente à primeira jornada do Grupo I. O favoritismo deste grupo vai naturalmente para Inglaterra; por isso, o embate entre estas duas seleções afigura-se decisivo na luta pelo segundo lugar. Se, por um lado, os polacos estão expectantes para ver o que o treinador português apresentará neste primeiro grande teste, por outro, a imprensa húngara vai realçando o saldo positivo do seu técnico, Marco Rossi, no único embate direto com Paulo Sousa. Esta confiança toda até pode dar jeito ao timoneiro português!

E essa curta amostra cinge-se a um embate de 2012, a contar para a Liga húngara: o Videoton, de Paulo Sousa, perdeu (0-1) na receção ao Budapest Honvéd, de Marco Rossi. Este histórico é precisamente isso, um mero histórico, que pode mudar já amanhã. E Paulo Sousa até já começou a definir a estratégia para levar de vencida este segundo ‘round’. O técnico português, de 50 anos, orientou ontem a primeira sessão de trabalho nas ‘águias brancas’ e, segundo a imprensa polaca, já tem o onze praticamente definido, restando apenas dissipar as dúvidas quanto ao companheiro de Lewandowski na frente de ataque.

O avançado do Bayern Munique é a principal estrela da turma polaca... e Marco Rossi ainda não sabe como travá-lo. "Seria estúpido se dissesse que sei como pará-lo. Vamos tentar ser competentes", afirmou o técnico da seleção da Hungria.