Confusão em Wembley deixa candidatura ibérica ao Mundial'2030 em vantagem

A confusão vivida na final do Euro'2020 já valeu a abertura de um procedimento disciplinar à FA por parte da UEFA, mas a verdade é que os efeitos do que se viu à margem do encontro entre Inglaterra e Itália podem ser bem maiores para o futebol britânico. É que, segundo o 'Telegraph', o sucedido no domingo serviu também para os altos representantes da UEFA ficarem ainda mais perto de decidir-se quanto ao apoio à organização do Mundial'2030, numa corrida que agora terá (ainda mais) a candidatura ibérica como principal favorita.





De acordo com o referido jornal, já havia um certo favoritismo antes dos incidentes de Wembley, mas agora a decisão estará praticamente tomada, ainda que esteja por agora dependente de uma aprovação no congresso do próximo ano, onde os responsáveis do organismo que rege o futebol europeu decidirão qual a candidatura do Velho Continente contará com o seu apoio. É certo que a margem de tempo, praticamente dez meses, dá espaço para os britânicos tentarem limpar um pouco a sua imagem, mas a sensação que se vive neste momento é que a vantagem está do lado da candidatura ibérica. Um aspeto que ajudará nessa posição será a influência que Luis Rubiales tem na UEFA, segundo diz o 'Telegraph'.Note-se que a candidatura vencedora será escolhida em 2024, durante o Congresso da FIFA.