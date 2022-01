CONMEBOL ameaça boicotar Mundial a cada dois anos: «Esse plano morreu à nascença»

O presidente da CONMEBOL deixou um aviso à FIFA e garante que os clubes da América do Sul não vão aceitar o Mundial a cada dois anos. Alejandro Dominguez disse à agência 'Associated Press' que é "uma perda de tempo" Gianni Infantino continuar a falar nessa ideia e ameaça com um boicote."A CONMEBOL não vai a jogar a cada dois anos, isso é ponto assente. Não há hipótese. Esse plano morreu à nascença, deixámos isso bem claro desde o primeiro dia", assegurou Alejandro Dominguez .Infantino quer a realização do Mundial a cada dois anos com o intuito de criar mais interesse e receita, mas Dominguez explica que os clubes europeus e sul-americanos - que venceram todas as edições do Campeonato do Mundo desde 1930 - não aceitam o formato. "Sem os clubes europeus e sul-americanos tenho dúvidas que possa conseguir as receitas de que fala."Recorde-se que o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, também já se manifestou contra a ideia de Infantino.