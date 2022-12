Conmebol pressiona FIFA na corrida ao Mundial’2030

A Confederação Sul-Americana de Futebol está a pressionar a FIFA de modo a bater a candidatura ibérica na corrida à organização do Campeonato do Mundo de 2030, argumentando que não se deve perder a oportunidade de celebrar o centenário do Mundial no local onde foi realizada a primeira edição, no Uruguai. Neste sentido, a Conmebol tem feito lóbi sobre o organismo que rege o futebol mundial, defendendo que o certame deve ser organizado em conjunto por Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile, reforçando que Portugal e Espanha, que lideram a candidatura europeia, podem ficar com o torneio seguinte.





“Se o Mundial de 2030 for noutro lugar, vamos perder uma oportunidade histórica de festejar o centenário do Mundial. É um direito legítimo que se apresentem, mas Espanha e Portugal podem perfeitamente organizar o Mundial de 2034, por exemplo. O centenário do Mundial só vai existir uma vez”, afirmou Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol. Recorde-se que Portugal e Espanha anunciaram a intenção de candidatura em 2020. Recentemente, mais concretamente no passado mês de outubro, a Ucrânia juntou-se à união ibérica nesta corrida, não havendo ainda muitos detalhes que clarifiquem como esta parceria irá funcionar. Certo é que o anfitrião do Mundial de 2030 será conhecido dentro de dois anos, aquando do congresso do FIFA.