Críticos apontam-lhe o dedo e Haaland reconhece: «Tenho de subir vários degraus»

Erling Haaland destaca-se no Borussia Dortmund - ao ponto de ter alguns dos maiores clubes europeus na sua peugada - mas na seleção não tem conseguido protagonizar exibições de encher o olho. Nos últimos jogos pela equipa nacional o avançado norueguês não marcou qualquer golo e no país os críticos dizem que nem parece o mesmo jogador que joga na Alemanha. Haaland reconhece que tem de melhorar.





"Temos que subir vários degraus. Eu tenho que subir vários degraus. Se quisermos ter uma hipótese, devemos dar o nosso melhor. É importante pensar sozinho agora e ver o que posso fazer melhor pela seleção", disse Haaland à emissora norueguesa 'TV 2', depois da vitória da equipa diante do Montenegro, por 1-0.O avançado, de 20 anos, considera que a falta de entrosamento com alguns companheiros pode ter pesado na sua falta de eficácia. "Mas há bons jogadores aqui. Tenho de me analisar a mim mesmo e ver o que posso melhorar", referiu, elogiando o grupo.