«Deviam ter beijado o chão que pisei»: Materazzi atira-se a italianos após cabeçada de Zidane

A cabeçada de Zinedine Zidane no peito de Marco Materazzi será, para muitos, uma das grandes imagens que vêm à memória sempre que se fala da final do Mundial de 2006, que terminou com um triunfo transalpino. Para um dos intervenientes, o italiano neste caso, também o é.

Através de uma conversa com o chefe Davide Oldani, no Instagram, o ex-internacional pela 'squadra azzurra' recordou o momento em que foi atingido pelo atual treinador do Real Madrid e não poupou nas críticas aos italianos que não saíram em sua defesa após o incidente.

"O Zidane foi protegido pelos franceses, mas eu fui despedaçado pelos meus próprios compatriotas, que não vi como reais italianos. Eu sou patriota, vou sempre defender as cores de Itália. As críticas desses foram o que mais me doeu depois desse Mundial. Essas mesmas pessoas deveriam ter beijado o chão que pisei, visto que eu marquei o empate na final", apontou.