Espanhóis revelam documentos da candidatura ao Mundial'2030: da lotação dos estádios e os requisitos

Começa a ganhar forma a candidatura ibérica ao Mundial'2030 e do lado de lá da fronteira já se trabalha para escolher quais serão as sedes e subsedes da competição. Segundo documentos apresentados pela Cadena SER, o Ministério da Cultura e do Desporto espanhol informou esta terça-feira todas as Comunidades e Cidades Autónomas dos requisitos exigidos pela FIFA para as sedes e subsedes do Mundial, detalhando ainda que ficou acordado entre a RFEF e a FPF que serão utilizados 14 estádios na prova, 11 em Espanha e 3 em Portugal. Adicionalmente, serão escolhidas 72 subsedes, 54 em Espanha e 18 em Portugal.Estes dados vão ao encontro do que Fernando Gomes disse em tempo oportuno e acabam por ser informações lógicas, já que para ser sede de Mundial um estádio terá de ter pelo menos lotação para 40 mil espectadores (é o mínimo para duelos da fase de grupos). Nesse sentido, apenas Estádio da Luz, Dragão e Alvalade preenchem os requisitos. Portugal até poderia ter mais estádios, mas isso implicaria a construção ou expansão de algum dos atuais (todos com 30 mil ou abaixo).Além dos 40 mil lugares para os jogos da fase de grupos, a FIFA exige que os encontros das meias-finais sejam disputados em estádios com pelo menos 60 mil lugares, ao passo que o jogo inaugural e a final terão de jogar jogados num palco com lotação de 80 mil ou superior. Há ainda vários requisitos adicionais para cada um dos estádios-sede, como por exemplo parques de estacionamento próximos com capacidade mínima para cinco mil lugares ou três ou quatro hóteis de 5 estrelas e um aeroporto a uma distância menor a 40 quilómetros.Quanto às subsedes (que serão os centros de treino), têm de possuir dois campeões de futebol com as mesmas dimensões e relvado da sede principal, ser um espaço fechado ao público e contar com serviços completamentares, como balneários, salas de reunião e de recuperação, ginásios e centro médico. Terão de ter também três ou quatro hóteis 5 estrelas a uma distância inferior a 20 minutos de autocarro, um aeroporto de passageiros a um máximo de 40 quilómetros e ainda um centro ferroviário próximo.O prazo definido para os espanhóis apresentarem as suas propostas é de 4 de julho.