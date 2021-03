Fernando Santos: «Se tiver de escolher jogar muito bonito e empatar, prefiro menos nota artística e ganhar»

Na antevisão ao duelo deste sábado, com a Sérvia, Fernando Santos foi questionado sobre a qualidade de jogo de Portugal e o selecionador foi claro.





"Se é indiferente jogar bem ou mal se ganhar? Bem ou mal não. Quem joga mal, não ganha ou dificilmente ganha. Temos de jogar bem para ganhar. Outra coisa é jogar bonito ou feio, que são conceitos distintos. Obviamente que os treinadores querem que as equipas ganhem e joguem muito bem. Porque jogando muito bem surgem outros aspetos do jogo importantes. Agora, se me derem a escolher: ‘vais fazer um jogo muito bom, muito bonito, grande nota artística e empatas?’ Prefiro um jogo com menos nota artística e ganhar", confidenciou.Fernando Santos deixou também elogios a Dragan Stojkovic, lenda do futebol sérvio que é agora o novo selecionador do adversário."Isso faz parte das minhas tarefas de treinador. Saber quem são os meus adversários, como jogam, quem são os treinadores. Dragan Stojkovic nem é preciso falar dele. Foi um jogador de renome internacional. Jogou no Marselha e muitos outros clubes, onde mostrou sempre enorme qualidade. Aliás, que os jogadores sérvios sempre tiveram. Na realidade é muito reconhecido. Alterou a forma de jogar da Sérvia. Quando jogámos aqui a última vez, a Sérvia jogava numa linha a quatro. Neste jogo com a Irlanda, que analisámos, jogou com uma linha de cinco, ou três defesas. Num 3-4-2-1 durante muito tempo, 3-4-1-2 durante outro período. Analisámos bem a Sérvia e sabemos da qualidade da equipa, dos jogadores. Como disse o Bernardo Silva, temos respeito, mas não temos medo. Vamos disputar o jogo como sempre fizemos. Com uma atitude fortíssima, uma vontade enorme. Vamos deixar tudo em campo para procurar vencer".