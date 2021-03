Fernando Santos: «Sérvia é o jogo mais difícil? Azerbaijão era teoricamente fácil e não foi nada»

Portugal defronta amanhã a Sérvia, em Belgrado, no segundo jogo do Grupo A de apuramento para o Mundial'2022. Fernando Santos espera dificuldades diferentes das que encontrou frente ao Azerbaijão.





"Diferente no que é a base de trabalho da equipa e as estratégias para o jogo. Isso não vai alterar. Agora, obviamente que estamos a falar de seleções diferentes, uma que jogou na sua maior parte do tempo nos seus 35 metros, com muita ocupação de espaços, onde é mais difícil de entrar. Agora, a Sérvia é uma seleção que tem ambições de chegar ao Campeonato do Mundo também. Uma equipa poderosa, sempre foi, um histórico do futebol europeu e mundial. É uma equipa que vai querer ganhar também. Não vai jogar só para o contra ataque, para conseguir um ponto. Vai criar dificuldades. Já aconteceu nos jogos em que os defrontámos no apuramento para o Europeu. É uma equipa que tem grandes jogadores de ataque e certamente vai ser um jogo diferente. Da nossa parte, vamos fazer o que sempre fizemos. Tentar alcançar a vitória, mas para isso temos de ser uma equipa bem organizada, compacta, a defender bem e a atacar bem. Manter as características e ADN desta equipa", afirmou, em conferência de imprensa.Fernando Santos reconhece que era importante vencer na casa do rival que é considerado o adversário direto de Portugal na luta pelo primeiro lugar do grupo."É importante ganhar aqui para Portugal. Queremos estar no Mundial, já o dissemos, não escondemos nada. Temos esse desejo de disputar o Campeonato do Mundo, mas para isso temos de lá chegar. Obviamente que este jogo é importante, como todos os outros. Temos 8 jogos para disputar, já ganhámos um e agora temos mais sete para alcançar o que desejamos. Uma vitória era um passo muito importante. Mas sabemos das dificuldades que este jogo encerra. Não são comparáveis os jogos. Estamos a falar de uma equipa onde todos os jogadores jogam em grandes equipas da Europa. Vão se defrontar duas grandes equipas. A Sérvia tem a ambição natural de vencer o jogo, mas Portugal também e eu confio nos meus jogadores", explicou.O selecionador alerta para a gestão de expectativas, depois das dificuldades que Portugal enfrentou frente ao Azerbaijão."Se é o mais difícil? Não sei. Na teoria o jogo com o Azerbaijão era fácil e na prática não foi nada. Teoria vale pouco, o que conta é a prática e o que acontece no jogo. A Sérvia tem ambição de nos ganhar e vai ser um jogo diferente. Vai ser uma equipa disposta a atacar. Nós, respeitando muito a equipa da Sérvia, a qualidade dos seus jogadores, temos de fazer o que sempre fizemos. Respeitar-nos a nós e a nossa qualidade de jogo", garantiu.