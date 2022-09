Governo define candidatura ao Mundial'2030 como "um grande objetivo do país"

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto (SEJD), João Paulo Correia, afirmou esta segunda-feira que a candidatura ibérica ao Mundial'2030 terá "um impacto absoluto, transformador, e é um grande objetivo do país".

"A candidatura conjunta com Espanha será um objetivo que não é só do futebol. Tem um impacto absoluto, transformador, e é um grande objetivo do país", afirmou João Paulo Correia, durante a intervenção na sessão de abertura do fórum Football Talks.

No final da conversa, na zona mista, o governante acrescentou que essa organização "tem grande força desportiva, social e económica", para além da "ligação de Portugal às suas comunidades", atendendo também à "projeção da marca Portugal no mundo".

João Paulo Correia abordou o futuro do desporto, nomeadamente do futebol, durante esta década, marcada pelas futuras mudanças na centralização dos direitos televisivos, na sequência do decreto-lei aprovado em fevereiro de 2020 em relação a esse assunto.

"O decreto-lei tinha dois objetivos: aumentar a receita dos direitos televisivos e de multimédia para os clubes e diminuir a desigualdade entre quem recebe mais e menos na indústria do futebol. Determina também que, até 2025/26, tem de ser apresentado o modelo de comercialização centralizada. O Governo está disponível para continuar a conversar com as organizações futebolísticas", assegurou o atual secretário de Estado.

Até 2030, João Paulo Correia espera que "o país desportivo tenha perto de um milhão de federados e que o desporto feminino tenha conquistado os seus objetivos, através da estratégia que o Governo tem em marcha", que é partilhado com as ideias da FPF.

"A estratégia da federação tem um grande músculo, que é o crescimento no feminino. As modalidades que mais vão crescer até 2030 serão as que melhor souberem apostar no desporto feminino", afirmou, acrescentando: "Temos de ter aqui uma estratégia de força. O desporto vai crescer se as mulheres ocuparem lugares de poder no desporto".

O fórum Football Talks decorre entre hoje e terça-feira, na Cidade do Futebol, com um programa vasto que assenta em temas relacionados com os cinco pilares estratégicos identificados no Plano Futebol 2030 da FPF: Infância e Crescimento, Futebol para Todos e Todas, Qualidade do Jogo, Envolvimento e Sustentabilidade do Ecossistema.