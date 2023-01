Infantino discute iniciativa para "estabelecer referências para futuros megaeventos" após Mundial do Qatar

Gianni Infantino, presidente da FIFA, vai reunir-se na Suíça com o presidente da Organização Internacional do Trabalho para discutir a criação de uma 'Labour Excellence Hub', iniciativa que já tinha sido proposta na sequência do Mundial do Qatar e que tem como objetivo "proteger e beneficiar todos os trabalhadores pelo Mundo".Segundo explica o 'The Guardian', e apesar do Mundial'2023 ter, de acordo com a organização do mesmo, batido recordes relativamente ao número de espectadores nas bancadas ou através de transmissões televisivas, a questão dos direitos humanos foi muito abordada, nomeadamente no que diz respeito à construção dos estádios, que se deu debaixo de um calor intenso e sem condições - nem salários - adequadas para os trabalhadores.Desta forma, Infantino pretende criar alguns padrões e regras que possam "proteger" esses trabalhadores, traçando a meta de "estabelecer referências para os futuros anfitriões de megaeventos".