Marrocos pode juntar-se à candidatura ibérica ao Mundial'2030

O jornal espanhol 'AS' revela esta quinta-feira que a Ucrânia poderá deixar a candidatura ibérica ao Mundial'2030, estando a ser ponderada a entrada de Marrocos para esse lugar.De acordo com o diário espanhol, a saída de cena dos ucranianos deve-se essencialmente às suspeitas de corrupção que pairam sobre Andriy Pavelko, o presidente da Federação (UFA), atualmente investigado por fraude e lavagem de dinheiro - está suspenso até que o assunto fique esclarecido. Pavelko garante estar inocente, mas a verdade é que o arrastar do processo é visto como algo que pode prejudicar a investida ibérica.Por isso, de forma a não ver a sua candidatura afetada por esse escândalo, a FPF e a RFEF estarão já no terreno a tentar encontrar uma solução, que poderá efetivamente passar pela inclusão do país do norte de África. Escreve o 'AS' que a entrada dos marroquinos será estudada de forma "exaustiva nos próximos dias e semanas" - já decorrem conversas nesse sentido com os africanos -, até porque o período de oficialização de candidaturas aproxima-se (em junho serão anunciadas as condições das mesmas e a escolha será oficializada em 2024).Marrocos, refira-se, tinha planos para apresentar uma candidatura a solo, algo que poderá ajudar a acelerar o processo de integração na dupla ibérica. Além destas duas hipóteses, houve já um outro manifestar de interesse por parte de uma candidatura sul-americana, com Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile.