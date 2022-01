Menos um adversário para a candidatura ibérica: Grã-Bretanha e Irlanda vão desistir do Mundial'2030

O jornal inglês 'The Times' adianta que Grã-Bretanha e Irlanda vão retirar a sua candidatura à organização do Mundial'2030, optando por voltar as suas atenções para concentrar todos os esforços no Euro'2028. De acordo com a referida publicação, as autoridades britânicas temem que a FIFA opte por nesta altura levar o Mundial para "novos territórios" e não para palcos mais habituais.Por outro lado, a decisão de focar na organização de um Europeu prende-se com o facto de os britânicos terem a sensação de que uma candidatura ao torneio da UEFA teria mais chances de ser aceite do que eventualmente sucederia com um Mundial. E como as candidaturas ao Euro'2028 têm de ser apresentadas até março, as autoridades britânicas correm contra o tempo para acertar agulhas neste sentido.Caso se confirme a decisão britânica, Portugal fica com caminho mais aberto para a candidatura ibérica para a realização de um Mundial que conta também com concorrência de um quarteto europeu neste desejo, composto por Roménia, Grécia, Bulgária e Sérvia. Há ainda um outro quarteto que pode intrometer-se nas contas, composto por Paraguai, Chile, Uruguai e Argentina. Note-se que as candidaturas devem ser submetidas no segundo semestre deste ano, estando uma decisão reservada para o 74.º congresso da FIFA, marcado para 2024.