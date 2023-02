Muitos milhões e estádios na Grécia e Egito: o plano da Arábia Saudita para acolher Mundial'2030

A Arábia Saudita continua a fazer tudo para se afirmar como um dos países mais fortes no panorama futebolístico e, segundo avança o 'Politico', ofereceu-se para pagar pela construção de novos estádios na Grécia e no Egito se os três países se juntarem numa candidatura ao Mundial'2030.De acordo com a mesma fonte, o acordo contemplaria ainda que a Arábia Saudita ficaria com 75 por cento dos jogos da competição, que seriam disputados nesse país do Médio Oriente.Esta possibilidade terá sido discutida durante uma conversa privada entre Mohammed bin Salman, príncipe da Arábia Saudita, e Kyriakos Mitsotakis, o primeiro-ministro grego.Refira-se que, neste momento, há duas principais candidaturas ao Mundial'2030: a europeia, que envolve Portugal, Espanha e Ucrânia , e a sul-americana, que inclui Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile.