Mundial sub-17: Brasil goleia Nova Caledónia por 9-0 num jogo em que fez... 81 (!) remates

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Brasil conseguiu esta terça-feira um registo histórico no Mundial sub-17, na goleada por 9-0 frente a Nova Caledónia. Além de não ter tido dificuldades em levar a melhor sobre o adversário, é caso para dizer que a seleção canarinha podia ter vencido por uma margem maior, uma vez que realizou um total... de 81 (!) remates.Apesar do número avassalador, apenas 23 desses 81 foram à baliza. Os golos do Brasil, que também registou 78% de posse de bola, foram apontados por Rayan (28' e 51'), Estavão (39'), Luighi (44'), Kauã (46', 86' e 90'+4), Vitor Reis (55') e João Cunha (61').