"É um elemento mais que serve para que o resultado seja justo e que a equipa que se sentiu que ia ser prejudicada possa aludir para esse facto e mudar o rumo da história", explicou, sublinhando ainda assim tal não determina "que os erros vão ser zero".

O árbitro Néstor Pitana vai, aos 42 anos, participar no segundo Campeonato do Mundo depois de ter estado presente no Brasil'2014 onde apitou o Estados Unidos-Portugal, que terminou com uma igualdade a dois golos. Foi a partir desse encontro que o juiz argentino ganhou ainda mais respeito pelo atual melhor jogador do Mundo."A personalidade de Cristiano Ronaldo é digna de admirar. O respeito, a forma de abordagem e o comportamento que teve para comigo nas duas ocasiões que dirigi um jogo dele deixaram-me surpreendido. Há muitos jogadores que são diferentes como Neymar, Cristiano Ronaldo, Suárez ou James Rodríguez", vincou Pitana em entrevista à rádio Super Deportivo, onde aproveitou para se debruçar sobre o VAR.

Autor: Flávio Miguel Silva