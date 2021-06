Penálti de Son permite à Coreia de Paulo Bento vencer o Líbano

Um penálti convertido por Son Heung-min permitiu este domingo à Coreia do Sul, de Paulo Bento, vencer 2-1 o Líbano, em encontro da sexta e última jornada da segunda fase asiática de apuramento para o Mundial do Qatar'2022.

O golo, apontado na conversão de uma grande penalidade, aos 66 minutos, permitiu à Coreia do Sul completar a reviravolta no marcador, depois de, aos 12 minutos, Sonny Saad ter adiantado com surpresa os visitantes, vantagem anulada aos 50', por Song Min-kyu.

Logo após a conversão do penálti, Son correu para as câmaras de televisão para mandar uma mensagem de apoio ao seu antigo companheiro nos ingleses do Tottenham, Christian Eriksen, que, este sábado, caiu inanimado durante o jogo entre a Dinamarca e a Finlândia, a contar para a primeira jornada do Euro'2020, em Copenhaga.

"Chris mantém-te forte, adoro-te", terá dito Son na mensagem ao seu antigo companheiro, que, entretanto, recuperou os sentidos e permanece hospitalizado para efetuar mais exames, depois de ter sofrido um súbito problema cardíaco.

O triunfo permitiu à Coreia do Sul terminar a fase de apuramento como um dos oito vencedores de grupo, que avançam automaticamente para a terceira fase, com início marcado para setembro, enquanto o Líbano tem agora de aguardar pelo termo da segunda fase, que se conclui na próxima terça-feira, para saber se segue para a próxima ronda como um dos quatro melhores segundos classificados.